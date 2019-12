© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da un lato il miglior attacco casalingo (e il secondo in assoluto), dall’altro la difesa meno battuta in trasferta (e in generale).

Sono queste le premesse del prossimo Lazio-Juventus, match valido per la 15esima giornata di Serie A.

Il bilancio dei precedenti, 75 con vista Tevere, sorride agli ospiti in vantaggio per numero di vittorie, 33-24, e gol marcati, 103-89, mentre i pareggi ammontano a 18.

La Vecchia Signora fa punti all’Olimpico da 14 gare senza soluzione di continuità: 11 successi più 3 segni X con 22 centri all’attivo contro 6 al passivo (e il risultato più ricorrente in questo ciclo è lo 0-1 con le sue 4 caps).

Pertanto il più recente successo degli Aquilotti è rappresentato dal 2-0 firmato Corradi-Fiore nel 2003-2004.

Curiosamente le due compagini hanno raccolto gli stessi risultati e punti dentro e fuori casa. I ragazzi di Inzaghi all’Olimpico vantano 5 vittorie e 2 pareggi (contro Roma e Atalanta). Soprattutto trovano la via della rete da 26 impegni di campionato senza soluzione di continuità. L’ultima volta con le polveri bagnate fu in occasione dello 0-3 patito dall’Inter il 29 ottobre 2018. La banda di Sarri lontano dallo Stadium conta 5 successi e 2 segni X (con Lecce e Fiorentina). L’ultima sconfitta coincide con l’ultima giornata dello scorso torneo, 2-0 blucerchiato a Genova.

Concludiamo osservando come entrambi i club abbiano migliorato il loro bottino di punti nel passaggio dai primi ai secondi tempi dei match. La Vecchia Signora vanta un +16 che la piazza davanti a tutto il resto della Serie A. Ma medaglia d’argento è proprio quella Lazio prossima avversaria con un +7.

E la storia recente del match ci insegna che due anni fa Dybala fu decisivo al 93’, mentre l’anno passato furono Cancelo al 74’ e Ronaldo all’88’ a far saltare il banco.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

75 incontri disputati

24 vittorie Lazio

18 pareggi

33 vittorie Juventus

89 gol fatti Lazio

103 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 0-1, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 1-2, 21° giornata 2018/2019