Metamorfosi Atalanta nei secondi tempi. Udinese a rischio rigore

L'Atalanta si gioca un match importante in chiave Champions contro una squadra invece che cerca punti per la salvezza. Nerazzurri in grande spolvero con otto risultati utili consecutivi, ovvero cinque vittorie e tre pareggi. Udinese con una sola sconfitta nelle ultime cinque gare.

L'Udinese non ha molte alternative offensive, almeno considerando i marcatori diversi iscritti a tabellino: sono solo 9 i giocatori della rosa bianconera ad aver fatto almeno un gol in questo campionato. Il che vuol dire ultimo posto al pari di Spal e Frosinone. Sempre per quanto riguarda l'Udinese possiamo dire che ha avuto ben otto rigori a favore, come la Juventus e dietro solo alla Sampdoria, però ne ha anche avuti otto a sfavore ed in questo caso è la formazione che ne ha avuti di più contro a pari merito con il Cagliari. Grandissimo rendimento dell'Atalanta nel corso dei secondi tempi. Tra l'intervallo e il fischio finale, la compagine di Gasperini è riuscita a guadagnare la bellezza di 13 punti, anche se in questo aspetto la Juve è imbattibile con +23.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

13 vittorie Atalanta

19 pareggi

7 vittorie Udinese

58 gol fatti Atalanta

33 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1930/1931 Serie B Atalanta vs Udinese 3-3

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2017/2018 Serie A Atalanta vs Udinese 2-0