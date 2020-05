Miglior assistman, è sfida fra Lazio e Juve... Stabia

La definizione la prendiamo in prestito dall’enciclopedia online più famosa al mondo, Wikipedia: “Il passaggio decisivo per la realizzazione di un gol”.

Stiamo scrivendo – ovviamente – dell’assist vincente, gesto che a volte s’è rivelato fondamentale per le sorti di una partita.

Ma chi sono i migliori assistman del calcio italiano fra Serie A e cadetteria.

Nel massimo torneo spicca sopra tutta la concorrenza Luis Alberto della Lazio. Il centrocampista nato in Andalusìa ha fornito fino a oggi ben 12 assist vincenti in 25 match, praticamente uno ogni due impegni.

Un ruolino iniziato con la doppietta alla prima giornata in casa della Sampdoria.

La sua miglior serie è quella piazzata fra il decimo, avversario il Torino, e il 13esimo, Sassuolo, turno: 4 passaggi divenuti punto.

Queste le sue prede: Bologna, Sampdoria e Juventus con 2; Genoa, Lecce, Milan, Parma, Sassuolo e Torino tutti a 1.

In Serie B detta legge un esordiente, Giacomo Calò della Juve Stabia.

Finora ha messo a segno 10 assist in 24 caps, per un media leggermente inferiore, quindi, a quella del laziale.

Per iniziare a far felici i tifosi delle Vespe e i suoi compagni d’attacco Calò ha atteso l’ottava giornata, quando contro il Pordenone è stato autore di una doppietta.

La serie migliore è il tris fra la 22esima e la 24esima giornata: Perugia, Ascoli e Crotone (2 volte).

Queste le compagini contro cui ha fatto sfoggio delle sue abilità: Crotone e Pordenone con 2; Ascoli, ChievoVerona, Empoli, Perugia, Salernitana e Trapani a quota 1.

Concludiamo mettendo a confronto gli assist vincenti e il campo da gioco che ha fatto loro da sfondo. Per Luis Alberto 7 in casa e 5 in trasferta. Per Giacomo Calò 8 fra le mura amiche e 2 in esterna.