Mihajlovic contro Liverani? Finora è sempre finita allo stesso modo...

vedi letture

Per la seconda volta Mihajlovic si ritrova a sfidare in casa Liverani nelle vesti di allenatore. La prima si è verificata la scorsa stagione quando il Bologna riuscì a battere il Lecce tra le mura amiche per 3-2. Allargando lo sguardo anche alle partite a campi invertiti, notiamo che i precedenti diventano due, entrambi relativi all'ultimo campionato di A. Ma anche cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia: due gare, due vittorie per il serbo ed entrambe con lo stesso risultato di 3-2.

Ottima la tradizione che ha Mihajlovic contro il Parma perché di undici partite giocate, ne ha perse solo una, quand'era alla guida della Sampdoria per 2-0 nel campionato 2014/15.

Per Liverani contro il Bologna invece leggasi quello che abbiamo scritto per Mihajlovic contro il tecnico romano, ovvero due partite, due vittorie per il Bologna.

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS LIVERANI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Mihajlovic

0 pareggi

0 vittorie Liverani

6 gol fatti squadre Mihajlovic

4 gol fatti squadre Liverani

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS PARMA

5 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

1 vittoria Parma

22 gol fatti squadre Mihajlovic

11 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI LIVERANI VS BOLOGNA

2 vittorie Bologna

0 pareggi

0 vittorie Liverani

6 gol fatti Bologna

4 gol fatti squadre Liverani