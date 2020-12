Mihajlovic non riesce a battere Giampaolo fuori casa. Ma quanti pareggi!

L'allenatore del Torino, Marco Giampaolo, si affida anche alla tradizione per affrontare l'incontro con il Bologna di Sinisa Mihajlovic con un po' più di tranquillità; nelle cinque partite interne contro il tecnico serbo infatti, non ha mai perso (una vittoria e quattro pareggi). Le uniche sconfitte contro Mihajlovic sono arrivate in trasferta e troviamo un bilancio complessivo equilibrato, dove dominano i pareggi.

Nei testa a testa tra Giampaolo e il Bologna è l'attuale allenatore granata a poter vantare un successo e un gol fatto in più. Il pareggio manca da diverso tempo perché il terzo ed ultimo si è verificato il 1 maggio 2016 quando Empoli e Bologna impattarono sullo 0-0.

Mihajlovic ha ottenuto ben 5 vittorie in 9 gare contro il Torino, a fronte solo di due sconfitte maturate una nella scorsa stagione e l'altra in quella 2014/15 quando era alla Sampdoria. Tra l'altro quello fu anche un pesante rovescio per 5-1 proprio in casa dei granata, con Quagliarella che realizzò una tripletta a quella che poi sarebbe diventata la sua futura squadra.

Ma Mihajlovic nella sua carriera da allenatore, è stato anche sulla panchina del Torino; esattamente per un campionato e mezzo, 57 partite complessive in A, con 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte. Il suo esonero dal club piemontese arrivò ad inizio 2018 a seguito di una sconfitta nel derby contro la Juventus (2-0) però di Coppa Italia.

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Giampaolo

6 pareggi

2 vittorie Mihajlovic

13 gol fatti squadre Giampaolo

12 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS BOLOGNA

5 vittorie Giampaolo

3 pareggi

4 vittorie Bologna

18 gol fatti squadre Giampaolo

17 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS TORINO

5 vittorie Mihajlovic

2 pareggi

2 vittorie Torino

16 gol fatti squadre Mihajlovic

12 gol fatti Torino