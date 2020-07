Mihajlovic, quattro anni e mezzo senza vittorie con Pioli. E contro il Milan...

E' la quinta volta che Pioli affronta in casa Mihajlovic come allenatore. Per il momento lo score recita due vittorie a testa e zero pareggi. Se allarghiamo la nostra analisi a tutte le sfide, troviamo il tecnico emiliano in vantaggio per 4 a 3. C'è da dire che l'ultima vittoria di Mihajlovic comincia ad essere datata, perché è il 3-1 che il suo Milan aveva inflitto alla Lazio di Pioli il 1 novembre 2015.

Contro il Bologna le cose sono andate spesso bene per Pioli che si è imposto in otto circostanze su 13 partite giocate. Sono solo due le sconfitte. Ma l'attuale guida del Milan è stato anche a lungo nel capoluogo emiliano. Due stagioni e mezza, nelle quali ha collezionato 27 vittorie, 28 pareggi e subito 34 sconfitte. La sua avventura a Bologna si è interrotta l'8 gennaio 2014 subito dopo la sconfitta incassata a Catania e il quartultimo posto in classifica con 15 punti.

Mihajlovic contro il Milan non ha invece mai vinto. Eppure di occasioni per confrontarsi coi rossoneri ne ha avute diverse: 12. Lo score parla di zero successi e ben 7 sconfitte. Il serbo è stato anche alla guida del Milan per 32 partite nella stagione 2015/16. Le 13 vittorie, a fronte di 9 sconfitte. Il 12 aprile 2016 è arrivato per lui l'esonero da parte di Berlusconi a seguito del KO in campionato patito contro la Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

4 vittorie Pioli

2 pareggi

3 vittorie Mihajlovic

14 gol fatti Pioli

10 gol fatti Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS BOLOGNA

8 vittorie Pioli

3 pareggi

2 vittorie Bologna

20 gol fatti squadre Pioli

11 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS MILAN

0 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

7 vittorie Milan

14 gol fatti squadre Mihajlovic

24 gol fatti Milan