Mihajlovic senza gol da quasi cinque anni in casa di Di Francesco

Sinisa Mihajlovic non è un avversario facile da affrontare per Di Francesco. Quando le sue squadre giocano in casa, il bilancio con il collega serbo è in perfetta parità con una vittoria per parte. Tenendo in considerazione anche i risultati verificati a campi invertiti, Mihajlovic si ritrova in vantaggio per 3 successi a 2. In trasferta, le squadre di Mihajlovic però non segnano da tempo a quelle di Di Francesco. L'ultimo gol è stato siglato da Okaka il 26 marzo 2014.

Breve l'esperienza di Mihajlovic al Bologna. L'ex tecnico del Milan e di altre squadre di A, è in sella da sole due giornate, ma possiamo dire che finora è imbattuto avendo collezionato una vittoria e un pareggio.

TUTTI I PRECEDENTI TRA DI FRANCESCO E MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Di Francesco

3 pareggi

3 vittorie Mihajlovic

9 gol fatti squadre Di Francesco

11 gol fatti squadre Mihajlovic