Milan avanti con Piatek. Pareggio Atalanta con Zapata. Finale 1-1

Quella in calendario sabato all’Atleti Azzurri d’Italia sarà anche la sfida fra secondo e quarto della classifica marcatori.

L’Atalanta farà affidamento sulla vena realizzativa di Duvan Zapata. Il colombiano ha marcato 16 gol in questo torneo: 5 nei primi tempi, 11 nel corso delle riprese. Il Milan potrà contare sul pistolero Krzysztof Piątek. Il polacco, sorpresa della stagione, ha gonfiato le reti avversarie per ben 15 volte: 10 prima dell’intervallo, 5 nelle seconde frazioni di gioco.

Insomma, dovessero mantenere il ruolino di marcia fin qui mostrato, ecco che non dovremmo stupirci a vedere il 19 rossonero esultare nei primi quarantacinque e il 91 nerazzurro festeggiare nei secondi quarantacinque minuti di Atalanta-Milan.

I precedenti, 59 fra A e B, vedono in netto vantaggio gli ospiti.

Ma il Diavolo non batte la Dea in campionato, senza considerare il campo da gioco, dal 30 maggio 2015. Dalle successive 7 sfide, difatti, sono spuntati 2 vittorie orobiche e 5 segni X.

Fra l’altro proprio gli ultimi 2 incroci, sia che prendiamo quelli giocati a Bergamo che quelli in ordine temporale, sono terminati col pareggio. All’Atleti Azzurri d’Italia nel 2016-2017 e nel 2017-2018 c’è scappato l’1-1. Andando indietro nel tempo troviamo il 2-2 del girone d’andata e il già citato 1-1 della passata stagione.

A proposito, è il pareggio con una rete per parte il punteggio più ricorrente nelle sfide in casa dei nerazzurri: 13 comparsate fino a oggi.

Chiudiamo segnalando che entrambe le squadre hanno incassato l’ultimo KO in campionato alla 17esima giornata. Soprattutto, che hanno iniziato il girone di ritorno col piede pigiato sull’acceleratore. Per i nerazzurri 10 punti (3V – 1X – 0P) come la Juventus. Per i rossoneri 8 punti (2V – 2X – 0P) come il Napoli.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

59 incontri disputati

13 vittorie Atalanta

23 pareggi

23 vittorie Milan

60 gol fatti Atalanta

81 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Milan 0-0, 23° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Milan 1-1, 37° giornata 2017/2018