Milan e un digiuno di gol con l'Atalanta che comincia ad essere preoccupante

Negli scontri diretti di campionato a San Siro, il Milan è in nettissimo vantaggio sull'Atalanta ma c’è da dire che i nerazzurri nelle ultime quattro sfide hanno sempre fatto punti, ottenendo due vittorie e due pareggi). Ma quello che più balza agli occhi è che in questo lasso di tempo l'Atalanta non ha neanche subito un gol da parte dei rossoneri. L’ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol ai nerazzurra è quel Bryan Cristante che è esploso letteralmente a Bergamo, prima di prendere il volo verso Roma giallorossa, un trasferimento avvenuto a suon di milioni. Cristiante ha segnato il gol del 3-0 nel match del 6 gennaio 2014 al 67’. In sostanza i rossoneri sono a digiuno di reti da ben 383 minuti (recuperi esclusi).

Il Milan è l'unica squadra in Serie A a non aver mai chiuso ancora una partita in questa stagione senza aver subito gol.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

30 vittorie Milan

19 pareggi

10 vittorie Atalanta

108 gol fatti Milan

52 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1937/1938 Serie A Milan vs Atalanta 3-0

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Atalanta 0-2