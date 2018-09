Milan imbattuto a Empoli: fattore campo inesistente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dodici partite in A tra Empoli e Milan in casa dei toscani...e zero vittorie degli azzurri. E' questo un lampante esempio di come talvolta, il fattore campo vada letteralmente a farsi benedire. Due stagioni fa, ovvero l'ultima volta che i milanesi hanno fatto visita agli empolesi, è arrivata la vittoria più rotonda dei rossoneri che si sono imposti per 4-1. Giornata di gloria per Lapadula, autore di una doppietta, e poi a segno anche Suso e ci fu anche un autogol di Costa.

Solamente due volte il Milan non ha segnato in trasferta contro l'Empoli e in entrambe le circostanze la gara è finita per 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI

0 vittorie Empoli

6 pareggi

6 vittorie Milan

9 gol fatti Empoli

21 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA AD EMPOLI

1986/1987 Serie A Empoli vs Milan 0-3

L'ULTIMA SFIDA AD EMPOLI

2016/2017 Serie A Empoli vs Milan 1-4