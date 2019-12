Montella con la Roma fa 13. E per la teoria dei numeri...

© foto di Giacomo Morini

Dopo aver lasciato la panchina della Fiorentina, Vincenzo Montella non ha più fatto risultato incrociando la Roma in Serie A. Quattro sconfitte senza soluzione di continuità: una alla guida della Sampdoria, tre dal ponte di comando del Milan.

Per rintracciare l’ultima volta a punti dobbiamo andare indietro nel tempo fino al girone di ritorno della Serie A 2014-2015, 1-1 in Fiorentina-Roma. E proprio questa sera al Franchi saranno una di fronte all’altra la squadra in maglia viola e quella con i colori giallorossi.

Non è tutto.

In 12 precedenti di campionato Vincenzo Montella mai ha battuto la sua ex, da giocatore e da mister, squadra. Al massimo ci sono scappati dei segni X, in totale 3. Poi esclusivamente battute d’arresto. Tuttavia il 13, nella cosiddetta teoria dei numeri, rappresenta una cifra fortunata. Chissà che non ci scappi la prima…

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E LA ROMA IN CAMPIONATO

0 vittorie Montella

3 pareggi

9 vittorie Roma

9 gol fatti squadre di Montella

23 gol fatti Roma