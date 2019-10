Montella-Di Francesco come Montella-Sampdoria: è sempre 5-3

© foto di Luca Bargellini

Fiorentina-Sampdoria non sarà soltanto sfida per togliersi dalla bassa classifica, ma anche il ritorno di Vincenzo Montella ad affrontare la Sampdoria. L’Aeroplanino ha diretto, da allenatore blucerchiato, 26 partite nel campionato 2015-2016 (6 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte).

Oggi sarà l’undicesimo confronto da avversario dei blucerchiati, il settimo affrontato sulla panchina viola. Oltre due pareggi, il bilancio lo vede in vantaggio per vittorie (5-3) e gol fatti (14-10).

Differente il rendiconto col collega Eusebio Di Francesco. Il tecnico sampdoriano è avanti per numero di successi (3-1) e per gol fatti (12-8) quando affronta in trasferta Montella. Si conta un solo pareggio in Fiorentina-Sassuolo della stagione 2014-2015, 0-0. In assoluto, su dieci scontri diretti tra casa e fuori, è però l’Aeroplanino a comandare per numero di successi su Di Francesco (5-3) e, di misura, anche per reti realizzare (14-13).

Chiudiamo segnalando che per mister Di Francesco non è troppo fortunato l’incrocio con la Viola. I testa a testa (11) parlano infatti di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo successo alla 12esima giornata del campionato 2017-2018 (Fiorentina-Roma 2-4), poi ecco un KO e un segno X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

5 vittorie Montella

2 pareggi

3 vittorie Di Francesco

14 gol fatti squadre di Montella

13 gol fatti squadre di Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

5 vittorie Montella

3 pareggi

3 vittorie Sampdoria

14 gol fatti squadre di Montella

10 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

4 pareggi

5 vittorie Fiorentina

15 gol fatti squadre di Di Francesco

20 gol fatti Fiorentina