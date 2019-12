© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella è imbattuto nelle sfide di campionato contro il Torino. Per l’attuale allenatore della Fiorentina sono già 10 gli incroci in Serie A con un bilancio di 2 successi (nel 2012-2013 con la Viola e nel 2016-2017 col Milan) e 8 segni X.

Negativo, al contrario, il rendiconto dei testa a testa, A più B, fra Walter Mazzarri e la squadra toscana. La passata stagione fu doppio 1-1, mentre il successo più recente è rappresentato dal 2-1 alla guida dell’Inter nel 2013-2014.

I due tecnici, infine, sono stati avversari nel massimo torneo italiano per 7 volte.

Quando Mazzarri ha ospitato Montella le squadre del toscano hanno sempre marcato una doppietta: 2 vittorie (entrambe per 2-1) e 1 segno X (2-2). Sommando anche i numeri prodotti dai Montella-Mazzarri scopriamo che le marcature totali ammontano a 21… in altre parole gli incroci fra i due allenatori viaggiano a una media di 3 gol ogni novanta minuti (più recuperi) di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E MONTELLA IN CAMPIONATO

3 vittorie Mazzarri

2 pareggi

2 vittorie Montella

10 gol fatti squadre di Mazzarri

11 gol fatti squadre di Montella

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

6 vittorie Mazzarri

11 pareggi

9 vittorie Fiorentina

29 gol fatti squadre di Mazzarri

36 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E IL TORINO IN CAMPIONATO

2 vittorie Montella

8 pareggi

0 vittorie Torino

17 gol fatti squadre di Montella

15 gol fatti Torino