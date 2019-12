Montella-Liverani 5-2, ma se l'ex viola dovesse vincere...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stagione 2013-2014, seconda giornata, Genoa-Fiorentina 2-5. E’ questo l’unico precedente in campionato fra i tecnici Vincenzo Montella e Fabio Liverani.

L’avventura con i rossoblù per il mister originario di Roma sarebbe durata solo 6 gare di Serie A. Dopo 1 vittoria, 1 pari, 4 sconfitte arrivò l’esonero. Quindi un’esperienza in Inghilterra, col Leyton Orient, seguita da due anni di inattività come head coach.

Fra l’altro quello ricordato qualche riga sopra è anche l’unico testa a testa con punti in palio fra Liverani e la sua ex squadra come giocatore. Vestì la maglia viola, infatti, fra il 2006 e il 2008.

Ammontano a 3, al contrario, gli incroci fra Montella e il Lecce in Serie A. Nel 2010-2011 l’ex aeroplanino guidava la Roma, nel 2011-2012 sedeva sulla panchina del Catania. Il bilancio sorride all’attuale trainer della Fiorentina, 2-1 in fatto di vittorie, 4-3 per gol marcati.

Concludiamo segnalando che fra Serie A, cadetteria, e Serie C Liverani ha raccolto 49 vittorie in 100 gare da manager…

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E LIVERANI IN CAMPIONATO

1 vittoria Montella

0 pareggi

0 vittorie Liverani

5 gol fatti squadre di Montella

2 gol fatti squadre di Liverani

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E IL LECCE IN CAMPIONATO

2 vittorie Montella

0 pareggi

1 vittoria Lecce

4 gol fatti squadre di Montella

3 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI FRA LIVERANI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

0 vittorie Liverani

0 pareggi

1 vittoria Fiorentina

2 gol fatti squadre di Liverani

5 gol fatti Fiorentina