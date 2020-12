Napoli a digiuno da 340 minuti in casa Inter

L’Inter non ha ancora vinto una delle sfide alle big della Serie A 2020-2021. Con la Lazio alla terza giornata non è andata oltre l’1-1. Nel turno successivo ha perso il derby casalingo di Milano per 1-2.

Musica non molto differente per gli azzurri.

Anche il Napoli ha per il momento un rendiconto negativo contro le big: la sconfitta, seppur a tavolino, patita dalla Juventus e quella sul campo contro il Milan, 1-3; il fragoroso successo sulla Roma per 4-0.

Questa sera nessuna delle due compagini può permettersi di lasciare punti per strada. C’è il rischio di essere superate da due o più squadre e di vedere il Milan scappare via.

Il bilancio dei precedenti in Serie A con i nerazzurri padroni di casa, 74, vede in vantaggio la Beneamata: 48-9 per vittorie (con 17 segni X), 139-68 sul fronte delle marcature.

Negli ultimi 2 anni si sono sempre imposti i padroni di casa.

Non solo. Handanovic e compagni sono inviolati, a livello di difesa, dal 2016-2017. Allora, 34esima giornata, si imposero gli ospiti col punteggio di 1-0. Callejon al minuto 43. Calcolatrice alla mano sono pertanto 340 minuti di digiuno (conteggiando anche i vari extra time di recupero).

Terminiamo ricordando che nell’ultima Serie A, quella conclusasi solo qualche mese fa, s’è imposta l’Inter sia in casa che in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

74 incontri disputati

48 vittorie Inter

17 pareggi

9 vittorie Napoli

139 gol fatti Inter

68 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 2-1, 12° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 2-0, 37° giornata 2019/2020