Napoli-Brescia e quel gol di un futuro campione del mondo

Stagione 1997-1998, 16esima giornata, al triplice fischio finale il punteggio è di 0-3. Rondinelle in festa, campani col morale a terra. Anche perché a quel punto del campionato i primi si ritrovano nel gruppone di centro classifica con 17 punti, i secondi sono tristemente ultimi e staccati di cinque lunghezze dall’avversaria più vicina.

Ad aprire l’elenco dei marcatori un cognome illustre, che farà la storia del calcio italiano: Andrea Pirlo, dopo soli 13 minuti. Si aggiungeranno al futuro campione del mondo Kozminski (53’) e Diana (95’).

Ma quello appena ricordato rappresenta il primo e unico successo dei lombardi sul campo del Napoli. Ovviamente in Serie A. Perché ce ne sarebbe un altro, ma andato in scena in cadetteria.

Il più recente testa a testa, stagione 2010-2011, è terminato col punteggio ad occhiali, vale a dire 0-0. Per il resto il bilancio dei Napoli-Brescia è tutto a favore dei padroni di casa, a punti in 25 occasioni su 27 fra massimo campionato, 18 volte, e Serie B, 9 match.

Chiudiamo ricordando che nell’impegno infrasettimanale i partenopei sono andati KO al San Paolo contro il Cagliari e che domani dovranno fare a meno dello squalificato Koulibaly. Anche i bresciani non hanno fatto punti martedì, complice la rimonta della Juventus. Ma la prestazione della squadra di Corini è stata comunque positiva.

Eppoi ci sarà Tonali, per molti il futuro Pirlo…

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

27 incontri disputati

14 vittorie Napoli

11 pareggi

2 vittorie Brescia

39 gol fatti Napoli

20 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Brescia 1-1, 2° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Brescia 0-0, 28° giornata 2010/2011