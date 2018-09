Napoli, contro il Milan la prima volta di Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima e l’ultima volta è stato successo azzurro col punteggio di 2-1. Nel mezzo rintracciamo altri 68 precedenti in Serie A da cui emerge un bilancio che sorride ai padroni di casa.

Quello di sabato sarà il 71esimo Napoli-Milan nel massimo campionato italiano con la formula del girone unico.

I partenopei conducono le danze per numero di trionfi, 27-22, e gol marcati, 88-80, mentre i segni X stazionano a quota 21.

Nell’ultimo periodo il Napoli sembra diventato un tabù per il Milan. L’ultimo successo assoluto dei rossoneri risale alla 15esima giornata del 2014-2015, 2-0 al Meazza, poi ecco 5 sconfitte e 2 segni X fra match in Campania e Lombardia. Fra i quali c’è spazio anche per il 4-2 del San Paolo nel 2016-2017, gara che fece da scenografia ai primi gol in Serie A di Arkadiusz Milik (doppietta, con reti di piede e di testa) e arrivata proprio in occasione di un secondo turno.

Perché ripercorrendo la storia dei precedenti Napoli-Milan di scontri diretti alla seconda giornata ne rintracciamo in totale 4 (compreso quello già citato) equamente ripartiti fra segni 1 e 2 in schedina. Per i padroni di casa ci sono, infatti, i successi del 1941-1942, 2-1, e 2016-2017. Per gli ospiti quelli del 1958-1959, 0-1, e 1962-1963, 1-5.

Chiudiamo segnalando che il Milan ha marcato in Serie A 197 gol al Napoli. Ne facesse quindi 3 o più, evento che con gli azzurri padroni di casa s’è verificato solo 5 volte dal 1929 in poi, sfonderebbe il muro dei duecento; mentre sono l’1-1, lo 0-1 e lo 0-0 i tre risultati più ricorrenti, ognuno vanta infatti 9 caps.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

70 incontri disputati

27 vittorie Napoli

21 pareggi

22 vittorie Milan

88 gol fatti Napoli

80 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Milan 2-1, 3° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Milan 2-1, 13° giornata 2017/2018