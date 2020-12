Napoli, i tanti dati che giocano a favore di Gattuso. Il pareggio che manca

vedi letture

Il Crotone sta facendo veramente fatica ad abituarsi alla Serie A. La squadra di Stroppa ha ottenuto due soli punti in classifica, frutto di due pareggi ottenuti con le compagini torinesi (in casa con la Juventus, fuori casa contro il Torino). Per il resto solo sconfitte (sono già sette). Il Napoli e il Bologna sono le due squadre senza pareggi rimaste in Serie A. Gli azzurri sono attaccati al treno Champions.

Quattro sono le sfide tra queste formazioni già giocate in terra calabrese tra Serie A e B. Tre le vittorie conseguite dai campani, mentre una per i rossoblu. Nei due match di A è sempre uscito coi tre punti il Napoli (1-2 e 0-1). Il pareggio manca non solo in questo campionato dei partenopei, ma anche nei precedenti in Calabria.

La compagine allenata da Gattuso si sta distinguendo sotto diversi aspetti. A cominciare dal primo posto nei 'clean sheet' (gare terminate senza subire gol), che sono 4 come Milan e Verona. Maggior numero di marcatori diversi, nove, come Atalanta e Sassuolo. Quello del Crotone è il peggior attacco del campionato: i rossoblu stanno incontrando molte difficoltà soprattutto nei secondi 45 minuti (una sola rete all'attivo e nemmeno un gol segnato nell'ultima mezzora).

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE (SERIE A E B)

1 vittoria Crotone

0 pareggi

3 vittorie Napoli

4 gol fatti Crotone

6 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2001/2002 Serie B Crotone vs Napoli 1-2

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2017/2018 Serie B Crotone vs Napoli 0-1