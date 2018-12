Napoli in cerca di 10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Serie A il Napoli ha sempre marcato gol all’ospite Empoli. In 7 gare sono arrivati 18 centri, per una media di poco superiore ai 2,5 gol/match. Un dato che, di conseguenza, produce un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa: 5 affermazioni, 1 segno X (il 2-2 nel 2014-2015), 1 sconfitta (l’1-3 del 2007-2008).

E quella citata in chiusura della precedente riga è anche l’unica vittoria dei toscani con vista sul golfo.

Perché agli scontri diretti nel massimo campionato ce ne sarebbero da aggiungere altri 4 giocati in cadetteria, ma il trend non cambia di una virgola: 3 segni 1 e 1 pareggio.

Dando uno sguardo ai numeri totali della sfida, quindi anche a quelli prodotti in riva all’Arno, scopriamo che il Napoli ha totalizzato 9 vittorie in campionato contro l’Empoli. Insomma, ancora una e sarà quota 10… numero che nel capoluogo campano fa sempre un certo effetto.

Stato di forma.

Il Napoli contro la Roma ha colto il primo pareggio stagionale in Serie A. Dall’avvio del torneo mai ha raccolto più di 3 risultati utili di fila. E l’X contro i giallorossi è arrivato dopo 2 successi…

L’Empoli è tuttora alla ricerca di quel trionfo che manca dalla prima giornata. Dopo un pareggio nella A 2018-2019 ha sempre aggiunto 2 KO e se alla nona giornata c’è stato il 3-3 in casa del Frosinone, alla decima è arrivata la sconfitta firmata CR7 e Juventus. E adesso l’aspetta la squadra di Ancelotti…

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

11 incontri disputati

8 vittorie Napoli

2 pareggi

1 vittoria Empoli

25 gol fatti Napoli

9 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Empoli 4-0, 10° giornata 1986/1987

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Empoli 2-0, 10° giornata 2016/2017