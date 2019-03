Napoli-Juventus in panchina: Ancelotti fa 20, Allegri invece 10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Regna l’equilibrio nei testa a testa fra Carlo Ancelotti, Napoli, e Massimiliano Allegri, Juventus.

Una vittoria per parte e un segno X a reti inviolate. L’unica differenza è rintracciabile nel computo dei gol fatti/subiti, con le squadre del tecnico ora in azzurro che vantano una segnatura in meno di quelle del rivale.

Molte di più le sfide fra i mister e le squadre.

Ancelotti (fra l’altro ex) e la Juventus nella sola Serie A si sono incrociati per ben 19 volte. I numeri strizzano l’occhio ai bianconeri che hanno in corso una serie positiva fatta di 3 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo per il tecnico originario di Reggiolo risale, infatti, alla stagione 2005-2006.

Sono addirittura 22 i confronti fra Allegri e il Napoli. Una storia cominciata nei primi anni Duemila nell’allora Serie C, quando il livornese guidava Spal e Grosseto. Rendiconto positivo per il tecnico vincitore degli ultimi quattro scudetti. Curiosità: quella del San Paolo sarà per lui la decima sfida al Napoli da mister della Vecchia Signora (ovviamente stiamo scrivendo di sola Serie A).

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Ancelotti

1 pareggio

1 vittoria Allegri

2 gol fatti squadre di Ancelotti

3 gol fatti squadre di Allegri

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

4 vittorie Ancelotti

9 pareggi

6 vittorie Juventus

23 gol fatti squadre di Ancelotti

25 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

9 vittorie Allegri

8 pareggi

5 vittorie Napoli

34 gol fatti squadre di Allegri

25 gol fatti Napoli