Napoli, non puoi più sbagliare. Ma quando incroci l’ex Quagliarella…

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è nuovamente profumo di record.

La Sampdoria di Giampaolo va a far visita al Napoli di Ancelotti, squadra che in trasferta non supera dal campionato 1997-1998.

Allora alla 30esima giornata arrivò uno 0-2 complice l’autorete di Crasson e il gol di Laigle. Poi, fra Serie A e cadetteria, ecco succedersi 9 vittorie dei padroni di casa e 4 segni X, con il computo delle marcature che balza a 25-9.

Ma stavolta i liguri potranno avvalersi di un super ex, Fabio Quagliarella. L’attaccante nato a Castellammare di Stabia ha vestito la maglia dei campani nella stagione 2009-2010, collezionando in campionato 34 caps e 11 centri.

Poi ecco le esperienze con la Juventus, il Torino e, dal 2016, la Sampdoria. Ha sfidato gli azzurri (scendendo effettivamente in campo) in 11 match di campionato, trovando in 6 occasioni il modo di timbrare il cartellino (1 gol con i bianconeri, 2 con i granata, 3 con i blucerchiati), l’ultima nel girone d’andata quando fu protagonista di uno spettacolare tacco al volo che significò il definitivo 3-0.

Riuscisse a ripetersi anche al San Paolo, fra l’altro come primo marcatore fra i liguri, significherebbe non solo 12esima gara di fila a segno, ma anche rete numero 50 nelle trasferte di campionato dei blucerchiati contro il Napoli.

Non bastasse ciò ad alzare il livello d’allerta dei partenopei… dobbiamo segnalare tre delle tante classifiche di rendimento che otteniamo dai numeri di questo campionato.

Napoli e Sampdoria sono, infatti, vicine per claen sheet totalizzati, 9 a 8, giocatori mandati a rete, 10 a 10, contributo in termini di gol dalla panchina, 8-6.

Ancora qualche dubbio sulla stagione che Giampaolo e i suoi ragazzi stanno realizzando?

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

24 vittorie Napoli

21 pareggi

9 vittorie Sampdoria

74 gol fatti Napoli

49 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Sampdoria 1-0, 37° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Sampdoria 3-2, 18° giornata 2017/2018