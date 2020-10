Napoli record di gol dopo 2 giornate? Ni perché nel 2011…

La passata stagione la Juventus si impose per 4-3 in una partita a dir poco rocambolesca. Avanti per 3-0 i bianconeri si fecero rimontare fino al 3-3. Quindi al 92’ ecco l’autore decisivo di Koulibaly.

Pensare che proprio il centrale azzurro aveva consegnato al Napoli l’ultimo successo in casa della Vecchia Signora. Stagione 2017-2018, 0-1 con rete del difensore d’origini senegalesi al 90’ su azione da corner.

Dando uno sguardo a tutti i precedenti Juventus-Napoli di campionato, 75 fra Serie A e cadetteria, ci accorgiamo che il pareggio manca da un bel po’ di tempo. Con gol non si vede dal 2-2 del 2010-2011: Maggio al 22’, Chiellini al 47’, Lucarelli al 70’, Matri all’83’. Mentre a porte inviolate il segno X non fa la sua comparsa dal 1981-1982.

La Juventus di mister Pirlo arriverà a questo appuntamento dopo aver raccolto 4 punti nelle prime due uscite: successo interno con la Sampdoria, pareggio in casa della Roma. Il Napoli di coach Gattuso scenderà sul prato dello Stadium dall’alto dei suoi 6 punti: successi contro il Parma e il Genoa.

Ma c’è un dato della compagine campana che colpisce, è quello relativo ai gol fatti e subiti: un parziale di 8-0.

Solo un’altra volta i partenopei avevano segnato più reti dopo due giornate di campionato di Serie A. Correva la stagione 2011-2012 e i centri fatti ammontavano a 9. Ma… il 6-1 al Genoa in occasione della prima giornata arrivò in realtà a dicembre, fra il 16esimo e il 17esimo turno, per via dello slittamento del turno inaugurale della Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

75 incontri disputati

47 vittorie Juventus

20 pareggi

8 vittorie Napoli

135 gol fatti Juventus

71 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Napoli 3-2, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Napoli 4-3, 2° giornata 2019/2020