Napoli, sabato attenzione al minuto 6 e al VAR

© foto di Federico De Luca

Fosse un giallo scriveremmo che il Napoli torna sul luogo del misfatto.

A distanza di circa nove mesi gli azzurri metteranno nuovamente piede sul campo della Fiorentina, luogo dove hanno visto scappare via l’ultimo, possibile scudetto.

Torniamo a quel pomeriggio di fine aprile.

Succede tutto al minuto 6 della 35esima giornata 2017/2018. Dopo un fallo di Koulibaly su Simeone l’arbitro Mazzoleni fischia rigore e mostra il cartellino giallo al difensore senegalese. Quando tutto sembra pronto per l’esecuzione dalla cabina di regia VAR invitano il fischietto a rivedere l’azione: l’irregolarità ha avuto inizio fuori area. A Mazzoleni non resta che fare retromarcia, declassare il rigore in punizione e mostrare il cartellino rosso al numero 26 dei campani.

Rimasta in dieci contro undici la squadra di Sarri sarà poi messa KO da una tripletta del Cholito Simeone, la prima con la maglia viola e più in generale in Serie A.

Stavolta l’incrocio andrà in scena in occasione della 23esima giornata. Spulciando gli almanacchi di calcio rintracciamo già altre 4 Fiorentina-Napoli disputate in questo turno: 2-0 nel 1939-1940 (Celoria e Boldi); 5-1 nel 1962-1963 (doppietta per Petris, poi Canella, Hamrin e Marchesi per i locali, Montefusco per gli ospiti); 3-0 nel 1967-1968 (Chiarugi e due gol di Maraschi); 3-0 nel 1995-1995 (bis di Batistuta e rete di Baiano).

Insomma, soltanto successi viola.

Ma da quanto il Napoli non conquista il Franchi?

Dai tempi di un certo Gonzalo Higuain, stagione 2014-2015, quando all’11esima giornata un gol dell’argentino fu sufficiente per tornare a casa con i tre punti in tasca.

Poi ecco succedersi 2 segni X e il già raccontato 3-0 viola.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

69 incontri disputati

37 vittoria Fiorentina

17 pareggi

15 vittorie Napoli

109 gol fatti Fiorentina

58 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Napoli 2-0, 25° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Napoli 3-0, 35° giornata 2017/2018