Napoli, solo 3 volte più di 5 KO interni in A. E domenica arriverà CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col successo della passata stagione la Juventus ha pareggiato i conti sul campo del Napoli. Ciascuna delle due squadre vanta, infatti, 23 successi, mentre i pareggi ammontano a 28.

Il più recente segno 1 in schedina è comparso nel 2015-2016. Per gli amanti dei corsi e ricorsi storici dobbiamo segnalare che quella fu la prima stagione di Sarri in Campania e l’ultima volta con gli azzurri a segno nel primo tempo della sfida.

Dando uno sguardo ai 74 scontri diretti scopriamo che c’è un solo precedente alla 21esima giornata di Serie A. Era la stagione 1958-1959 e l’incrocio terminò a reti inviolate, 0-0. A fine torneo il Milan si sarebbe laureato campione d’Italia, mentre la Vecchia Signora avrebbe terminato in quarta piazza, dietro anche Fiorentina e Inter. Per il Napoli, invece, un piazzamento a centro classifica.

I ragazzi di Gattuso sono reduci dall’importante, per il morale, successo di Coppa Italia contro la Lazio, l’unica squadra che è stata capace di battere la Juventus, per ben due volte, in questa stagione. Ma al San Paolo non raccolgono l’intera posta in palio dallo scorso 19 ottobre, 2-0 sull’Hellas Verona. Il rendimento interno racconta già di 5 KO. Nei campionati di Serie A soltanto in 3 occasioni i partenopei hanno raccolto più sconfitte in casa. Furono 11 nel 1997-1998, 7 nel 1960-1961, infine, 5 nel 1951-1952. E in ben due occasioni su tre a fine torneo arrivò un’amara retrocessione di livello.

La Juventus avrà ventiquattro ore di riposo in meno, per via della Coppa Italia disputata ieri sera contro la Roma, ma il pieno d’adrenalina per aver centrato l’accesso alle semifinali. Soprattutto sarà su di giri un certo Cristiano Ronaldo, anche contro i giallorossi in gol.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

74 incontri disputati

23 vittorie Napoli

28 pareggi

23 vittorie Juventus

90 gol fatti Napoli

87 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Juventus 2-2, 18° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Juventus 1-2, 26° giornata 2018/2019