Napoli-Spal è match andato in scena in A, B e C

A differenza di quello che in molti possano pensare, Napoli-Spal è sfida andata in scena in tutte le categorie del calcio professionistico italiano.

Ai 14 testa a testa in Serie A, difatti, dobbiamo aggiungere i 3 incroci in cadetteria e il match nella Serie C 2004-2005. Da questi 18 confronti ne scaturisce un bilancio a tinte azzurro partenopeo. Il Napoli è avanti per vittorie, 11-3, e gol marcati, 24-14.

Soprattutto ha fatto sue le ultime 3 sfide con altrettanti risultati di 1-0 (guarda caso il punteggio che con maggiore frequenza ricorre al termine dei Napoli-Spal).

L’ultima volta a punti degli estensi fu nella B 1964-1965.

I 3 successi ospiti sono caduti tutti in A: 0-1 nel 1956-1957; 0-3 nel 1959-1960; 0-2 nel 1960-1961.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

11 vittorie Napoli

4 pareggi

3 vittorie Spal

24 gol fatti Napoli

14 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Spal 2-1, 35° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Spal 1-0, 20° giornata 1967/1968