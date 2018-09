Napoli, torta da 2.400 candeline contro il Parma. Ma dal 2007...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla stagione 2007-2008 in poi Napoli e Parma si spartiscono la posta in palio. Per 4 volte si sono imposti gli azzurri, per 3 i gialloblù. Soprattutto in schedina si sono alternati segni 1 e 2. E poiché l’ultima volta terminò col successo dei padroni di casa per 2-0…

Scaramanzia a parte, non raccogliere l’intera posta in palio sarebbe un pessimo modo di celebrare la partita numero 2.400 nella Serie A con la formula del girone unico. I partenopei sono, difatti, fermi a quota 2.399. Dal 6 ottobre 1929, giorno di Juventus-Napoli, hanno raccolto 943 vittorie (658 fra le mura di casa), 754 pareggi (351), 702 sconfitte (190) con 3.194 gol realizzati (1.950) e 2.746 incassati (1.036).

Allo scontro diretto le due compagini ci arrivano staccate fra loro di 5 punti.

Il Napoli fra le mura di casa è reduce da 7 risultati utili di fila: 6 vittorie e 1 pareggio (il 2-2 col Torino lo scorso 6 maggio). Il più recente KO al San Paolo è quello subito dalla Roma, 2-4, il 3 marzo 2018.

Il Parma dopo aver raggranellato 1 punto nei primi duecentosettanta minuti di campionato, ne ha trovati 6 negli ultimi centottanta. Al successo esterno firmato dall’ex nerazzurro Dimarco sull’Inter ha fatto seguito la vittoria al Tardini nel segno di Gervinho contro il Cagliari.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

10 vittorie Napoli

6 pareggi

4 vittorie Parma

31 gol fatti Napoli

21 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Parma 4-2, 20° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Parma 2-0, 16° giornata 2014/2015