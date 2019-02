Nei Mazzarri-Gasperini si alternano sempre due risultati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hanno alternato 0-0 a vittorie. Nel 2008-2009 toccò a Gian Piero Gasperini imporsi, 1-0 alla guida del Genoa. Nel 2012-2013 è stata la volta di Walter Mazzarri, 3-0 col suo Napoli.

Stando a questa curiosa successione di punteggi, stavolta Torino-Atalanta dovrebbe terminare col pareggio a reti inviolate.

Che è poi il risultato comparso sul tabellone dell’Atleti Azzurri d’Italia al termine della sfida nel girone d’andata.

Il bilancio totale degli scontri diretti in campionato fra Mazzarri e Gasperini strizza l’occhio al tecnico della Dea per numero di vittorie, 4-2, e gol fatti, 7-6. Per non scrivere poi dei testa a testa fra il mister di Grugliasco e il Torino. Nei campionati ne rintracciamo ben 20 con 8 affermazioni per il mister, 10 segni X, 2 soli KO (entrambi col Genoa: nel 2013-2014 33esima giornata e nel 2014-2015 16esimo turno)

Tutto sommato in equilibrio, invece, gli incroci fra Mazzarri e l’Atalanta. Dalle 21 gare emergono 7 vittorie per il toscano, 8 pareggi, 6 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E GASPERINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Mazzarri

3 pareggi

4 vittorie Gasperini

6 gol fatti squadre di Mazzarri

7 gol fatti squadre di Gasperini