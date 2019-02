Nei numeri di Lazio-Roma c’è lo zampino della Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nozze di platino per il derby Lazio-Roma che con quella di sabato raggiungerà le 75 edizioni nella Serie A con la formula del girone unico.

In questo campionato fra biancocelesti e giallorossi sono i primi ad aver raccolto più punti nel passaggio fra i due tempi di gioco. Se fotografassimo la classifica prima dell’intervallo per il the, ci ritroveremmo con la Roma a quota 41, mentre la Lazio a 32. Insomma, un +9 lunghezze per la Lupa. La graduatoria al triplice fischio finale, quella che noi tutti conosciamo, racconta sì di una Maggica ancora davanti, ma con un vantaggio sceso a +6 punti, perché la squadra di Di Francesco sta a 44, mentre quella di Inzaghi a 38.

Un dato, quello della performance nella ripresa, da tenere scaramanticamente in considerazione per la stracittadina.

I numeri dei precedenti Lazio-Roma vedono la Lupa in vantaggio di 2 vittorie, 25-23, e 13 gol, 92-79, mentre i segni X ammontano a 26.

Più equilibrato, al contrario, il rendiconto dopo soli 45 minuti di gioco: giallorossi ancora avanti ma 20-19 per successi e 39-33 sul fronte reti, con i pareggi che salgono a quota 35.

Insomma, prima frazione all’insegna dell’incertezza (certificata anche dal punteggio più ricorrente, lo 0-0 con le sue 30 presenze, di cui 4 negli ultimi cinque incroci), ripresa che stando ai numeri di quest’anno potrebbe strizzare l’occhio alla compagine di mister Inzaghi.

I laziali in casa contano 21 punti (6V – 3X – 3P con 20GF e 14GS). Nell’ultima esibizione hanno avuto la meglio sull’Empoli, 1-0, ma solo grazie ad un calcio di rigore. Il più recente KO all’Olimpico è datato 27 gennaio, 1-2 con la capolista Juventus.

I romanisti lontano dall’Olimpico hanno racimolato 19 punti (5V – 4X – 4P con 19GF e 15GS). Sono in serie positiva da 4 trasferte, 3 affermazioni più 1 pareggio, con sempre 3 gol marcati negli ultimi tre impegni. L’ultima sconfitta risale a poco prima di Natale, 22 dicembre 2018, un regalo – per così scrivere – della Juventus, 1-0 allo Stadium.

Ecco perché nei numeri di Lazio-Roma c’è lo zampino della Juventus…

CONFRONTI DIRETTI CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

74 incontri disputati

23 vittorie Lazio

26 pareggi

25 vittorie Roma

79 gol fatti Lazio

92 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Lazio-Roma 0-1, 9° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Lazio-Roma 0-0, 32° giornata 2017/2018

*Conteggiati solo i derby giocati nei campionati a girone unico.