Nel prossimo Inter-Roma c’è un po’ di… Spal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Correva il 23 aprile 1994. Allora come stavolta Inter-Roma fu giocata alla 33esima di serie A. 2-2 il risultato finale, dopo un primo tempo chiuso sull’1-1. A fine stagione i giallorossi chiusero in settima piazza, i nerazzurri in tredicesima.

Un finale che i tifosi dei due club sperano sia differente a venticinque anni di distanza.

L’anno scorso fu pareggio per 1-1.

Il più recente successo meneghino è l’1-0 del 2015-2016, il cileno Medel match winner oltre che difensore.

L’ultima vittoria capitolina è il 3-1 del 2016-2017, doppietta dell’ex Nainggolan, rete di Icardi a dimezzare lo svantaggio, rigore di Perotti a stroncare ogni velleità di rimonta.

La storia degli 85 precedenti scontri diretti all’ombra del Duomo strizza l’occhio ai padroni di casa, avanti per numero di vittorie (44-15) e marcature (156-89).

Ma nell’ultimo decennio ha preso il sopravvento un certo equilibrio: 3 vittorie nerazzurre, 4 segni X, 3 successi giallorossi.

Fra l’altro se i primi tempi del 2017-2018 e 2016-2017 si chiusero con lo 0-1, quelli del 2015-2016 e 2014-2015 andarono in archivio con l’1-0.

Eppoi il risultato più ricorrente fino a oggi è il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0 con le sue 12 presenze.

Fra i due club ci sono 6 punti di differenza in classifica.

L’Inter al Meazza, nonostante la miglior difesa casalinga della Serie A con solo 7 gol incassati, ha fatto 30 punti, che valgono il sesto posto fra le mura amiche. Negli ultimi 180’ ha raccolto 1 punto e marcato zero gol.

La Roma lontano dall’Olimpico viene dall’1-0 rifilato alla Sampdoria. Al momento ha fatto 22 punti, che equivalgono a un quinto posto esterno, grazie al sesto attacco e alla settima difesa da trasferta.

Chiudiamo con due curiosità: Biscione in casa e Lupa fuori hanno gli stessi gol, 21; l’ultimo successo casalingo dei milanesi è il 2-0 sulla Spal, l’ultima sconfitta esterna dei romanisti è l’1-2 con la Spal.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

44 vittorie Inter

26 pareggi

15 vittorie Roma

156 gol fatti Inter

89 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Roma 6-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Roma 1-1, 21° giornata 2017/2018