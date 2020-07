Nelle sfide fra Gattuso e De Zerbi fanno gol anche i portieri

Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi sono stati avversari in Serie C in occasione della doppia finale dei play-off 2015-2016: Pisa-Foggia 4-2 e Foggia-Pisa 1-1. Poi hanno nuovamente confrontato le loro idee di calcio in Serie A, il calabrese guidando Milan e Napoli, il lombardo dalla panchina di Benevento e Sassuolo.

Il bilancio dei testa a testa in campionato fra i due coach premia Gattuso avanti per 4-1 in fatto di successi (mentre i segni X ammontano a 2, fra cui il rocambolesco Benevento-Milan 2-2 del 2017-2018 con la rete del portiere Brignoli) e per 14-8 sul fronte delle segnature.

Inoltre il parziale più recente vede il successore di Ancelotti sul 3-0.

Da rimarcare come Gattuso sia imbattuto negli incroci col Sassuolo, raccogliendo invece 10 dei dodici punti in palio.

Al contrario De Zerbi contro il Napoli ha strappato solo un punto in 5 match, mentre ammontano a 4 le battute d’arresto.

NB: l’unico successo del mister neroverde su quello azzurro? In una partita il cui esito sembrava scontato: Milan-Benevento 34esima giornata 2017-2018, 0-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E DE ZERBI IN CAMPIONATO

4 vittorie Gattuso

2 pareggi

1 vittoria De Zerbi

14 gol fatti squadre di Gattuso

8 gol fatti squadre di De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

3 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Sassuolo

8 gol fatti squadre di Gattuso

3 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

4 vittorie Napoli

2 gol fatti squadra di De Zerbi

10 gol fatti Napoli