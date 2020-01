Nicola, anno scorso contro la Roma... primi gol, vittoria e clean sheet

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E proprio all’ultima…

Davide Nicola, il terzo mister del Genoa in questa stagione, ha sfidato la Roma in campionato guidando il Livorno, nel 2013-2014, il Crotone, nel 2016-2017 prima e nel 2017-2018 poi, infine, l’Udinese, la passata stagione.

Le prime quattro sfide sono state un monologo in giallorosso: solo sconfitte per il tecnico originario di Luserna San Giovanni, con zero gol marcati dalle sue squadre e ben 9 incassati dagli avversari.

Poi, la passata stagione, ecco l’1-0 con i friulani. In un colpo solo: prima vittoria, primo gol fatto, primo clean sheet.

Un exploit che i tifosi rossoblù vorrebbero ripetesse in occasione dell’ennesima prima, stavolta riguarda gli scontri diretti in campionato col collega Paulo Fonseca.

Il portoghese, invece, ha incrociato uomini e schemi contro il Grifone già qualche mese fa, nel match dell’Olimpico. Terminò col punteggio di 3-3, in un rincorrersi di marcatori e emozioni.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E LA ROMA IN CAMPIONATO

1 vittoria Nicola

0 pareggi

4 vittorie Roma

1 gol fatto squadre di Nicola

9 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E IL GENOA IN CAMPIONATO

0 vittorie Fonseca

1 pareggio

0 vittorie Genoa

3 gol fatti squadra di Fonseca

3 gol fatti Genoa