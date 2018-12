Nicola e una partenza col botto. La prima volta a casa De Zerbi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima sulla panchina dell'Udinese è stata davvero buona per Davide Nicola. Il tecnico subentrato all'esonerato Velasquez ha visto la propria squadra battere nientemeno che la Roma e interrompere così un digiuno che durava da ben sette partite nel corso delle quali i friulani avevano ottenuto un solo punto.

Per la prima volta in assoluto Nicola affronta il collega De Zerbi in trasferta. Esiste un precedente tra i due però a campi invertiti: Serie A, stagione 2016/17, quarta giornata, tra Crotone e Palermo finisce pari e patta per 1-1 con i gol di Trotta e Nestorovski.

TUTTI I PRECEDENTI TRA DE ZERBI E NICOLA

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

0 vittorie Nicola

1 gol fatto squadre De Zerbi

1 gol fatto squadre Nicola