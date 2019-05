Non c’è due senza tre? Mazzarri e Gattuso sperano il contrario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione passata Torino-Milan terminò col punteggio di 1-1. Qualche mese fa Milan-Torino è stata archiviata col risultato di 0-0.

Quelli appena citati sono gli unici 2 scontri diretti in campionato fra i tecnici Walter Mazzarri, Torino, e Gennaro Gattuso, Milan.

Se troverà conferma il detto “non c’è due senza tre”, da un eventuale segno X potrebbero trarre vantaggio Atalanta, Lazio e Roma, vale a dire le tre squadre in corsa con granata e rossoneri per un posto nella prossima Champions League.

Concludiamo con una curiosità sempre all’insegna del pareggio.

Ammontano a 19 quelli di Gattuso in Serie A. Ma anche Mazzarri ne conta 19 da quando è tornato nel campionato italiano e guida il Torino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Mazzarri

2 pareggi

0 vittorie Gattuso

1 gol fatto squadre di Mazzarri

1 gol fatto squadre di Gattuso