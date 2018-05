Oddo, Sarri e l'esordio in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo associa il collega Maurizio Sarri all’esordio in Serie A: prima giornata del campionato 2016-2017, Pescara-Napoli 2-2.

Purtroppo per gli abruzzesi, nonostante un inizio inaspettato e positivo, la stagione sarebbe proseguita sotto un’altra stella. Soprattutto per Oddo l’avventura col Delfino sarebbe terminata dopo altre 23 panchine.

Con l’Udinese, nel girone d’andata, è stato battuto solo da un ‘quasi’ calcio di rigore. Quasi, perché Jorginho marcò ribattendo in rete una corta respinta di Scuffet sul penalty calciato dallo stesso centrocampista brasiliano naturalizzato italiano.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E ODDO IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

1 pareggio

0 vittorie Oddo

6 gol fatti squadre di Sarri

3 gol fatti squadre di Oddo