Sei partite senza pareggi per l'Ascoli (tre vittorie e tre sconfitte). Una squadra quella bianconera che viaggia senza avere vie di mezzo in questa fase del torneo di Serie B. I marchigiani però in casa sono un autentico schiacciasassi perché hanno vinto 7 partite su 9 e hanno perso in una sola circostanza. Frosinone che ottenuto l'ultima vittoria invece cinque giornate fa. Dopo due sconfitte e due pareggi. Solo un'affermazione per i ciociari lontano dalle proprie mura amiche.

Perfetto equilibrio ad Ascoli tra queste due formazioni, con i bianconeri che però hanno vinto per l'ultima volta il 30 aprile 2011, otto anni e mezzo fa. Frosinone in serie positiva da tre partite nelle Marche (due vittorie e un pari).

Tanti rigori fischiati a favore del Frosinone in questo campionato: otto come il Perugia e sono le squadre ad averne avuti di più. Ma anche tanti errori per i gialloblu, ovvero 4 (e nessuno ha sbagliato tanto dagli undici metri).

TUTTI I PRECEDENTI AD ASCOLI (SERIE B E C)

3 vittorie Ascoli

1 pareggio

3 vittorie Frosinone

9 gol fatti Ascoli

7 gol fatti Frosinone

LA PRIMA SFIDA AD ASCOLI

2007/2008 Serie B Ascoli vs Frosinone 2-0



L'ULTIMA SFIDA AD ASCOLI

2017/2018 Serie B Ascoli vs Frosinone 0-1