Otto stagioni con la stessa maglia, stavolta avversari

Dopo otto stagioni dalla stessa parte, uno in campo, l’altro in panchina, Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti si ritroveranno avversari per la prima volta sabato sera in occasione di Napoli-Milan.

Il nuovo tecnico dei partenopei vanta in Serie A 436 presenze, 283 delle quali alla guida del Diavolo.

Questi i suoi numeri milanisti: 163 vittorie, 68 pareggi, 52 sconfitte, 491 gol marcati, 243 reti incassate.

Ma prima di approdare a Milanello l’ex centrocampista di Sacchi aveva guidato anche Parma e Juventus, affrontando il suo passato da giocatore ed il suo futuro da mister in 9 occasioni, 4 con i gialloblù e 5 con i bianconeri.

Il bilancio di questi testa a testa?

Positivo quello raccolto in Emilia: 2 trionfi, altrettanti segni X, nessun KO.

In equilibrio quelli ottenuto a Torino: 2 successi, 1 pareggio, 2 sconfitte. Fra l’alto le due battute d’arresto arrivarono entrambe nella seconda metà del campionato e con lo stesso punteggio: 0-2 in Juventus-Milan alla 32esima giornata del 1998-1999 e 2-0 in Milan-Juventus al 27esimo turno del 1999-2000.

Per il Gattuso allenatore contro il Napoli in campionato c’è solo lo 0-0 alla 32esima giornata dello scorso campionato.