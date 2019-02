Ottobello Roma contro il Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli ultimi 8 precedenti Roma-Torino sono andati in archivio tutti col segno 1 in schedina. E con i padroni di casa che mai hanno marcato meno di 2 reti.

Non si tratta della più lunga striscia di risultati utili per i giallorossi. Già fra le stagioni 1932-1933 e 1941-1942, ben 10 Roma-Torino terminarono con i capitolini a punti. E in due occasioni, la più recente fra il 1979-1980 e il 1987-1988, la serie ha raggiunto quota 9 scontri diretti.

Ma 8 vittorie senza soluzione di continuità…

Fra l’altro se gettiamo uno sguardo anche alle sfide in Piemonte scopriamo che i ragazzi di mister Di Francesco da 4 match conquistano sempre la posta in palio. Tutto ha avuto inizio col 4-1 alla 25esima giornata 2016-2017 ed è passato poi per il doppio 1-0 al Grande Torino (nel 2017-2018 e qualche mese fa) e il 3-0 della passata stagione all’Olimpico.

Un 3-0 firmato da giocatori ancora in giallorosso: Manolas, De Rossi e il più ‘anziano’ dei Pellegrini (ma è solo un classe ’96).

L’ultimo granata a segnare in un Roma-Torino è stato Maxi Lopez, nel 2016-2017. Poi è cominciato un digiuno che, fra casa e fuori, in campionato ha raggiunto i 276 minuti, recuperi vari esclusi. Mazzarri potrebbe affidarsi a Belotti che già nel 2015-2016 entrò nel tabellino dei marcatori all’Olimpico.

Chiudiamo segnalando che la prima gara di Serie A del 2019 metterà faccia a faccia il miglior attacco casalingo, 24 centri, alla seconda difesa esterna meno battuta, 8 reti. Soprattutto, il Torino è, con l’altro club della città sabauda, ancora imbattuto fuori casa. L’ultimo KO esterno in campionato risale al 22 aprile 2018, 2-1 per l’Atalanta. Poi ecco succedersi 3 vittorie e 9 segni X.

A proposito, nessuno pareggia come il Torino in Serie A, mentre l’anno scorso negli ottavi di Coppa Italia…

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

73 incontri disputati

47 vittorie Roma

13 pareggi

13 vittorie Torino

139 gol fatti Roma

72 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Torino 3-0, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Torino 3-0, 28° giornata 2017/2018