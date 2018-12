Palermo e Pescara, in alto grazie alle panchine

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Con la doppietta siglata da Del Sole ieri sera contro il Lecce il Pescara s’è ripreso la vetta di due classifiche: quella generale fatta per punti e quella costruita con i gol pescati in panchina. Discorso simile per il Palermo che col centro di Puscas nello scorso weekend ha occupato di nuovo la seconda piazza in solitario, lasciandosi alle spalle l’Hellas Verona, balzando dietro gli abruzzesi anche nella graduatoria stilata con le marcature dei subentrati.

Insomma, non potevano esserci statistiche migliori per arrivare a questo scontro al vertice della cadetteria.

I precedenti sono tutti a favore dei rosaneri che hanno raccolto punti in 19 sfide su diciannove.

In Serie A sono arrivati 2 segni X: l’1-1 del 2012-2013 (Fabbrini e Bjarnason i marcatori) e l’1-1 del 2016-2017 (Quaison e Biraghi i bomber).

Nella cadetteria ecco, invece, 9 vittorie per i siciliani (conteggiando anche quella poi annullata del 1942-1943) e 8 pareggi (l’ultimo per 1-1 la passata stagione).

E proprio la parità con una marcatura per parte è il risultato più ricorrerete al termine dei Palermo-Pescara di campionato. Fino a oggi ha fatto la sua comparsa per ben 6 volte.

Restando nel prospetto storico, inoltre, scopriamo che il Delfino mai ha conquistato il capoluogo siciliano.

Scritto ciò… ammontano a zero pure i KO interni dei rosanero, l’ultimo risale al 12 febbraio, 1-2 col Foggia, e quelli esterni dei biancazzurri, il più recente è del 17 aprile, 3-1 per la Pro Vercelli.

Chiusura dal fronte gol: la capolista in questo torneo è rimasta con la porta inviolata in 1 sola occasione, l’inseguitrice è (con Benevento e Foggia) il club che ha mandato più uomini in gol, ben 10.

CONFRONTI DIRETTI A PALERMO (SERIE A E SERIE B)*

19 incontri disputati

9 vittorie Palermo

10 pareggi

0 vittorie Pescara

25 gol fatti Palermo

10 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A PALERMO (SERIE B)

Palermo-Pescara 1-0, 15° giornata 1942/1943 (poi annullata)

ULTIMA SFIDA A PALERMO (SERIE B)

Palermo-Pescara 1-1, 34° giornata 2017/2018

* Compreso il match valido per la stagione 1942/1943 poi annullato.