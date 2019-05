Palermo la Serie A passa (anche) per 3 gol al Cittadella

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Chi conquista l’intera posta in palio lo fa marcando sempre tre reti. In due occasioni è stato il Palermo, un’altra il Cittadella.

Non c’è traccia di pareggio nel bilancio dei precedenti fra rosanero e granata in campionato e con i siciliani padroni di casa.

Un girone fa, all’andata, si impose il Palermo col minimo risultato utile, un 1-0 firmato da Falletti al minuto 51. A quest’ultimo appuntamento della regular season le due squadre ci arrivano con in corso una serie di risultati positivi. Da ben 6 giornate per il Palermo, con 3 successi e 3 segni X. Da solo 3 turni per il Cittadella, con 1 vittoria e 2 pareggi.

I rosanero al Barbera hanno racimolato 32 punti (8V – 8X – 1P, 29GF e 14GS) che in una classifica fatta con i soli punteggi casalinghi valgono un settimo posto. I granata in esterna ne contano 18 di punti (3V – 9X – 5P, 9GF e 16GS), un bottino che porta in dote – curiosamente – la settima piazza in una graduatoria fatta tenendo conto solo delle trasferte.

Da segnalare che Palermo-Cittadella metterà di fronte la seconda miglior difesa casalinga (14 gol incassati da Brignoli e soci) contro la meno battuta in trasferta (16 reti al passivo per Paleari e compagni). A ciò dobbiamo aggiungere che quello veneto è l’attacco meno prolifico fuori casa con la miseria di 9 centri (ma 5 negli ultimi cinque impegni, restando a digiuno solo a Perugia).

CONFRONTI DIRETTI A PALERMO (SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Palermo

0 pareggi

1 vittoria Cittadella

6 gol fatti Palermo

5 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A PALERMO (SERIE B)

Palermo-Cittadella 3-1, 5° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A PALERMO (SERIE B)

Palermo-Cittadella 0-3, 15° giornata 2017/2018