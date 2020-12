Pareggi zero, porta difficilmente violabile e panchina prolifica: i record del Napoli

In questo campionato di Serie A, il cammino casalingo della Lazio è quasi disastroso. La squadra di Inzaghi all'Olimpico ha fatto 5 punti in 6 partite. Peggio sono andate solo altre quattro squadre (le ultime sono Spezia e Torino con 3). Il Napoli è rimasta l'unica formazione nella massima categoria a non aver mai pareggiato (otto vittorie e quattro sconfitte) ed ha un cammino perfettamente omogeneo: 12 punti in casa e 12 punti fuori (al netto del punto di penalizzazione ricevuto).

La Lazio è in vantaggio in fatto di vittorie contro il Napoli in casa, ma è anche vero che i partenopei hanno vinto sei delle ultime sette gare giocate a Roma. Fa eccezione il match giocato la scorsa stagione terminato 1-0 per i biancocelesti.

Cinque le partite chiuse senza subire reti dal Napoli: per questo campionato è un record positivo, detenuto a pari merito con il Sassuolo. La panchina azzurra ha dato un bel contributo ai risultati ottenuti: con sei reti realizzati da giocatori entrati a partita in corso, la squadra di Gattuso è in testa anche a questa graduatoria. Napoli e Genoa sono rimaste le uniche due formazioni a non aver avuto neanche un rigore a favore.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

27 vittorie Lazio

20 pareggi

18 vittorie Napoli

87 gol fatti Lazio

71 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Lazio vs Napoli 0-2



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Napoli 1-0