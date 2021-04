Pari per clean sheet. Simili per giocatori in gol. Eppure fra Inter e Napoli…

vedi letture

L’Inter è in serie utile contro il Napoli da 3 match di fila in campionato.

Dal girone d’andata dello scorso torneo, difatti, i nerazzurri hanno centrato soltanto vittorie quando hanno sfidato gli azzurri.

Scartabellando gli almanacchi di calcio scopriamo che la Beneamata non raccoglie 4 successi consecutivi contro il Napoli e in Serie A dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Più precisamente, fra l’11 febbraio 1996 (4-0, doppiette di Ganz e di Branca) e il 14 ottobre 2000 (3-1, Di Biagio, Zamorano, Blanc, Sesa), di affermazioni ne arrivarono addirittura 6 senza soluzione di continuità.

E il più recente segno 1 in schedina al San Paolo-Maradona?

Stagione 2018-2019, 37esima giornata, 4-1 il punteggio finale: Zielinski al 16’, Mertens al 61’, Fabián Ruiz al 71’ e al 78’, Icardi su calcio di rigore all’81’.

A proposito di penalty.

Concentrandoci sugli ultimi cinque Napoli-Inter troviamo 1 sola massima punizione sanzionata, nel 2018-2019 a favore della squadra ospite. Per trovarne una a vantaggio dei padroni di casa dobbiamo andare indietro nel tempo fino alla stagione 2013-2014.

Stato di forma.

La capolista Inter arriva in Campania dall’alto dei suoi 74 punti, 34 dei quali raccolti in trasferta (10V – 4X – 1P). L’ultimo KO esterno è del 6 gennaio scorso, 1-2 a Genova contro la Sampdoria. Quindi ecco 2 pareggi e, dopo, 5 successi.

Il Napoli risponde con 59 punti, 31 frutto dei match interni (10V – 1X – 3P). Dopo lo stop rimediato dallo Spezia per 1-2 il 6 gennaio 2021, la compagine di mister Gattuso ha inanellato sul proprio campo 6 trionfi.

Un paio di curiosità delle varie classifiche di rendimento.

Inter e Napoli hanno gli stessi clean sheet: 12. Hanno mandato a rete (quasi) un ugual numero di giocatori: 13 nerazzurri, 12 azzurri. Mentre per gol dalla panchina… comandano nettamente Insigne e compagni 10-5.

Eppure… ci sono 15 punti di differenza in graduatoria fra i due club.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

74 incontri disputati

37 vittorie Napoli

19 pareggi

18 vittorie Inter

96 gol fatti Napoli

73 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Inter 3-1, 29° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Inter 1-3, 18° giornata 2019/2020