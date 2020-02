vedi letture

Parma e rigori: 0%. Derby in equilibrio, ma c'è una bella vittoria Sassuolo

Il girone di ritorno è iniziato benissimo per il Sassuolo: quattro partite, tre vittorie e un pari. I neroverdi sono quelli che hanno fatto più punti nella seconda parte di questa stagione con Lazio e Bologna. Parma nettamente a corrente alternata anche se i ducali restano sempre in corsa per un posto in Europa League che, se raggiunto, sarebbe veramente sorprendente.

In questo derby emiliano, uno dei tanti della stagione, l'equilibrio regna sovrano, anche se c'è da dire che non sono molte le sfide che ci sono state finora in casa del Sassuolo. Un unico, ampio, risultato: la vittoria per 4-1 dei neroverdi del 15 marzo 2015. In quella sfida in evidenza Sansone con una doppietta. Unico successo Parma il 2 marzo 2014 (0-1).

In tema di rigori, curioso lo 0% come percentuale di realizzazione per i gialloblu: due tiri dagli undici metri calciati e due errori. Leggermente messo meglio il Sassuolo con un uno su due dal dischetto.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E B)

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

1 vittoria Parma

6 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2008/2009 Serie B Sassuolo vs Parma 2-2



L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2018/2019 Serie A Sassuolo vs Parma 0-0