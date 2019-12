Parma-Milan: al diavolo il fattore campo. Gli 'inutili' rigori contro...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei partite sulla panchina del Milan per Stefano Pioli e una sola vittoria ottenuta dai rossoneri, a fronte di tre sconfitte e una media punti di 0,83 per gara. Il cambio di guida tecnica per il momento non è stato buono per la formazione rossonera, che stava andando meglio con Giampaolo (1,28 la media precedente di punti per partita). Fino all'ottava giornata il Parma non aveva mai pareggiato, da allora ben tre divisioni della posta su cinque sfide giocate.

Al diavolo il fattore campo. Il Milan è in vantaggio di vittorie nei precedenti al Tardini. Ad appannaggio dei rossoneri è anche andata la partita più rocambolesca della storia di queste due squadre. Il 14 settembre 2014 abbiamo assistito ad un 4-5 a favore dei lombardi con Menez, autore di una doppietta, come mattatore di giornata e due espulsi Felipe per i ducali e Bonera per i milanesi.

Grande varietà di marcatori per il Parma che è arrivato a dieci giocatori con almeno un gol realizzato in campionato. Meglio c'è solo l'Inter con 11. Ottimo contributo della panchina per i gialloblu con 5 gol siglati da chi è entrato a partita in corso. Sopra c'è solo l'Atalanta con 6. Particolarità per il Milan che ha avuto 4 rigori contro in questa stagione. Di questi 4 però uno solo è stato trasformato. Una percentuale davvero molto bassa.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA

8 vittorie Parma

7 pareggi

10 vittorie Milan

30 gol fatti Parma

30 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1990/1991 Serie A Parma vs Milan 2-0



L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2018/2019 Serie A Parma vs Milan 1-1