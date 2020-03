Parma-Spal e il Massimo Barbuti show

Il Parma non vince il derby regionale casalingo contro la Spal dalla stagione 1983-1984.

Allora le due compagini militavano in Serie C e alla 31esima giornata andò in scena quello che possiamo ribattezzare come il Massimo Barbuti show.

L’attaccante di San Giuliano Terme, arrivato nella città legata a Verdi dopo aver vinto per ben tre volte di fila la classifica cannonieri di categoria (con la Cerretese 1978-1979, 17 gol in 34 presenze; con lo Spezia, 23 gol in 34 presenze nel 1979-1980, 17 gol in 32 presenze nel 1980-1981), quel giorno mise a segno un poker nel 4-1 per i gialloblù.

I primi tre centri arrivarono tutti su colpo di testa. L’ultimo, poco prima del triplice fischio finale, con un pallonetto.

Il Parma qualche settimana più tardi avrebbe conquistato la promozione in Serie B.

Nel massimo torneo italiano fra i due club c’è solo lo scontro diretto della passata stagione. Si imposero gli ospiti in biancazzurro nonostante lo svantaggio per 0-2 al 53’ (doppietta di bomber Inglese). Quindi Valoti al 70’, Petagna al 75’, Fares all’87’ ribaltarono un match il cui esito sembrava scontato.

Tornando ai precedenti è vero che il segno 1 in schedina manca da oltre trentacinque anni, però dopo il testa a testa del 1983-1984 i due club sono stati avversari nei tornei con punti in palio soltanto in 2 occasioni.

Il Parma in casa conta 19 punti (6V – 1X – 5P), la Spal in trasferta 7 (2V – 1X – 10P). Curiosamente con un solo pareggio al Tardini e lontano dal Mazza, crociati e spallini sono rispettivamente fra i club col minor numero di segni X fra le mura di casa e in trasferta in questa Serie A. Per la squadra di D’Aversa 1-1 col Brescia lo scorso 22 dicembre 2019. Per quella oggi affidata a Di Biagio 0-0 con l’Udinese quando il calendario segnava 10 novembre 2019.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

6 vittorie Parma

4 pareggi

2 vittorie Spal

18 gol fatti Parma

10 gol fatti Spal

PRIMA E ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Spal 2-3, 21° giornata 2018/2019