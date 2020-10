Per Conte una torta da 300 candeline (e un ex come avversario)

Quello di sabato pomeriggio sarà il nono testa a testa in campionato fra i tecnici Antonio Conte, Inter, e Stefano Pioli, Milan.

Il bilancio, fra cadetteria e Serie A, vede in netto vantaggio il nerazzurro. Conte vanta, infatti, 5 vittorie (le ultime 4 di fila) e 3 segni X. Dunque Pioli ancora cerca la ‘prima’ contro il collega-rivale.

Fra i due sarà, inoltre, il secondo scontro diretto in un derby di Milano.

Positivo il rendiconto degli incroci fra il leccese e il Diavolo. Viene da una manita, 5, di successi senza soluzione di continuità. L’unico KO incassato risale ai tempi della Juventus 2012-2013, 0-1. Mentre l’ultimo pareggio risale addirittura al 2011-2012.

Per il parmense, al contrario, bilancio in rosso contro la sua ex squadra, l’Inter. A fronte di 4 successi (e altrettanti pari) le battute d’arresto sono 7. Fra l’altro non coglie i tre punti dal 2015-2016, 2-1 alla guida della Lazio, poi ecco 2 segni X e 3 sconfitte con 7 gol marcati dalle sue squadre e addirittura 13 incassati.

Dando uno sguardo ai numeri delle carriere dei due mister da segnalare il taglio delle 300 caps nei campionati professionistici italiani per Conte. Il tecnico nerazzurro è a quota 299 fra cadetteria e Serie A con un bilancio di 172 vittorie, 83 pareggi, 44 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E PIOLI IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

3 pareggi

0 vittorie Pioli

16 gol fatti squadre di Conte

8 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL MILAN IN CAMPIONATO

6 vittorie Conte

2 pareggi

1 vittoria Milan

16 gol fatti squadre di Conte

7 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’INTER IN CAMPIONATO

4 vittorie Pioli

4 pareggi

7 vittorie Inter

21 gol fatti squadre di Pioli

27 gol fatti Inter