Per De Zerbi i KO in A sono già 49 e con Pioli...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono soltanto 2 gli incroci in campionato fra i mister Stefano Pioli, Milan, e Roberto De Zerbi, Sassuolo.

Il primo fu nel 2017-2018, Fiorentina-Benevento 1-0. Il secondo e ultimo la stagione passata, 2018-2019, Sassuolo-Fiorentina 3-3.

Molti di più gli incroci allenatore-squadra.

Il rossonero ha sfidato gli emiliani per 11 volte. Le prime 2 addirittura nella cadetteria 2008-2009 dalla panchina del Piacenza: pareggio e sconfitta sempre con 2 gol incassati. Quindi in Serie A dove rintracciamo un bilancio in perfetto equilibrio: 4 successi, 1 segno X, 4 battute d’arresto.

Il neroverde ha incrociato uomini e schemi con i lombardi 5 volte: prima col Palermo, poi col Benevento, infine, col Sassuolo. E con la sua attuale squadra annovera solo KO, 2 su 2.

A proposito di sconfitte… osservando il curriculum in Serie A del mister originario di Brescia ne contiamo già 49.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E DE ZERBI IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

1 pareggio

0 vittorie De Zerbi

4 gol fatti squadre di Pioli

3 gol fatti squadre di De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

4 vittorie Pioli

2 pareggi

5 vittorie Sassuolo

18 gol fatti squadre di Pioli

16 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL MILAN IN CAMPIONATO

1 vittoria De Zerbi

1 pareggio

3 vittorie Milan

5 gol fatti squadre di De Zerbi

9 gol fatti Milan