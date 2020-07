Per Empoli e Virtus Entella secondo ciak in B

Le due città sono distanti in linea d’aria poco meno di 150 chilometri. Eppure le loro squadre sono state avversarie nei campionati professionistici italiani soltanto in 6 occasioni. Anzi, in cadetteria rintracciamo soltanto 1 testa a testa.

Stiamo scrivendo di Empoli e Virtus Entella.

Il bilancio dei 6 precedenti sorride nettamente ai padroni di casa che hanno sempre raccolto punti e solo in 2 circostanze hanno lasciato per strada la vittoria accontentandosi del pareggio.

Al Castellani i ragazzi di Marino hanno raccolto 29 dei 48 punti in classifica: 7 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte con 23 gol marcati e 14 incassati.

Dopo aver fatto 8 punti in quattro giornate, nel turno di lunedì scorso hanno alzato bandiera bianca ad Ascoli.

La Virtus Entella lontano da Chiavari ha messo assieme 14 dei 44 punti in classifica: 3 successi, 5 segni X, 9 battute d’arresto con 21 reti all’attivo contro 30 al passivo. Negli ultimi tre impegni ha sempre fatto 1-1 e il successo più recente è quello interno per 1-0 sulla Salernitana alla 30esima giornata.

Raccontavamo qualche riga sopra dell’unico Empoli-Virtus Entella in B. Stagione 2017-2018, 30esimo turno, finisce 2-1 con i centri di Caputo e Donnarumma per i padroni di casa, Giuseppe De Luca per gli ospiti.

Domani sera solo De Luca potrebbe essere della sfida. Caputo e Donnarumma, rispettivamente a Sassuolo e Brescia, al massimo la guarderanno in tivù.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE B E SERIE C)

6 incontri disputati

4 vittorie Empoli

2 pareggi

0 vittoria Virtus Entella

7 gol fatti Empoli

3 gol fatti Virtus Entella

PRIMA E ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Virtus Entella 2-1, 30° giornata 2017/2018