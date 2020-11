Per Fonseca c’è il mister (che vuol fare 50 in A) dell’ultimo KO

Gennaro Gattuso, Napoli, è stato l’ultimo mister a superare Paulo Fonseca, Roma, su un campo di Serie A. Fu in occasione della 30esima giornata 2019-2020, 2-1 in Napoli-Roma. Successivamente il tecnico giallorosso ha raccolto 7 vittorie e 1 segno X nello scorso torneo, 5 successi e 2 pareggi in quello in svolgimento. Non abbiamo conteggiato, infatti, il KO subito da Ivan Juric e l’Hellas Verona perché arrivato su sentenza del Giudice Sportivo dopo che sul prato del Bentegodi l’incontro era terminato col punteggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Fra l’altro facesse il bis, il mister calabrese raggiungerebbe quota 50 successi nel massimo campionato italiano. Perché adesso è fermo a quota 49 in 93 panchine (ci sono anche 21 pareggi e 23 sconfitte).

Il bilancio degli scontri diretti con i capitolini, sempre in Serie A, strizza l’occhio a Gattuso. L’ex centrocampista (ma anche mister) del Milan è sempre andato a punti, raccogliendo 3 successi e 1 pareggio.

Fonseca è invece in perfetto equilibrio contro i campani: 1 affermazione per 2-1 e una battuta d’arresto per 1-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E FONSECA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

0 pareggi

0 vittorie Fonseca

2 gol fatti squadra di Gattuso

1 gol fatto squadra di Fonseca

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E LA ROMA IN CAMPIONATO

3 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Roma

7 gol fatti squadre di Gattuso

3 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Fonseca

0 pareggi

1 vittoria Napoli

3 gol fatti squadre di Fonseca

3 gol fatti Napoli