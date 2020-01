© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello che andrà in scena in occasione di Fiorentina-Spal, calcio d’inizio domenica pomeriggio alle ore 15, sarà il terzo testa a testa in campionato e in Serie A fra Giuseppe Iachini e Leonardo Semplici.

I due tecnici sono stati avversari nelle ultime due stagioni.

Nel 2017-2018 in occasione di Sassuolo-Spal. Nel 2018-2019 per Spal-Empoli. Sfide che sono terminate tutte col segno X. Il derby regionale terminò col punteggio di 1-1. La sfida salvezza col risultato di 2-2.

Dovesse scapparci l’ennesimo pari sarebbero davvero in pochi a festeggiare. Sicuramente non i tifosi estensi oppure quelli toscani considerata l’attuale situazione di classifica.

Curiosamente se ci concentriamo sulle sfide allenatori-squadre scopriamo che né Iachini annovera vittorie contro la Spal, né Semplici contro la Fiorentina.

L’allenatore dei viola ha incrociato uomini e schemi contro la Spal nella stagione 2002-2003 in serie C col Cesena, doppio segno X, più i precedenti ricordati qualche riga sopra, altri due pareggi. Il mister biancazzurro è stato avversario della Fiorentina nelle ultime due stagioni, rimediando 2 pari e 2 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E SEMPLICI IN CAMPIONATO

0 vittorie Iachini

2 pareggi

0 vittorie Semplici

3 gol fatti squadre di Iachini

3 gol fatti squadre di Semplici

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E LA SPAL IN CAMPIONATO

0 vittorie Iachini

4 pareggi

0 vittorie Spal

3 gol fatti squadre di Iachini

3 gol fatti Spal

TUTTI I PRECEDENTI FRA SEMPLICI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

0 vittorie Semplici

2 pareggi

2 vittorie Fiorentina

2 gol fatti squadre di Semplici

8 gol fatti Fiorentina