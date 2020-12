Per il Chievo zero gol (su azione) in casa della Spal. E 10.678 giorni fa...

Primo scontro diretto in cadetteria fra Spal e Chievo.

Le due compagini si sono sfidate per 4 volte in campionato, ma alle due in Serie C agli inizi degli anni Novanta, dobbiamo aggiungere le due nel massimo torneo italiano nelle ultime stagioni.

Il bilancio di questi scontri diretti vede gli estensi in netto vantaggio. Hanno sempre raccolto punti, conquistanti 2 successi e altrettanti segni X.

Non solo.

Colpisce un altro dato, il 6-1 sul fronte delle marcature.

E i clivensi hanno segnato quell’unica rete il 22 settembre 1991, nel primissimo faccia a faccia. Protagonista del gol fu Gori, su calcio di rigore. L’incrociò terminò col punteggio di 5-1 per i padroni di casa. Pensare che la frazione iniziale si era conclusa sullo 0-0.

Al momento del calcio d’inizio del turno infrasettimanale saranno pertanto trascorsi 10.678 giorni da quella rete. Fra l’altro, possiamo aggiungere, che mai i gialloblù hanno marcato su azione in casa della Spal.

Nell’ultimo turno la squadra di mister Aglietti ha ritrovato la vittoria nell’anticipo del venerdì contro la Reggina. Quella di Marino, al contrario, ha visto interrompersi la striscia di 6 successi senza soluzione di continuità proprio in una trasferta veneta, a Cittadella.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE B E SERIE C)

4 incontri disputati

2 vittorie Spal

2 pareggi

0 vittorie ChievoVerona

6 gol fatti Spal

1 gol fatto ChievoVerona